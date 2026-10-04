Las 2 anotaciones por tierra de Kyren Williams para los Rams, fueron sólo el broche de oro de una actuación redonda contra los Eagles.

FILADELFIA - Por segunda semana consecutiva, el corredor Kyren Williams no se guardó nada y destacó en cada faceta de su posición con los Rams.
Williams terminó con 80 yardas terrestres en 16 acarreos, 67 yardas por recepción en 10 atrapadas y dos touchdowns por tierra, incluido el que puso los últimos puntos del partido con 1:17 por jugar y aseguró la victoria de los Rams tras remontar en Filadelfia.
"Si dices que no quisieras a ese tipo a tu lado en la trinchera, entonces estás en la trinchera equivocada", dijo el entrenador en jefe Sean McVay sobre Williams después del partido. "Me da muchísima confianza tenerlo a mi lado y seguir viendo cómo es un líder que llena de energía cada situación y a las personas que lo rodean. A mí también me transmite esa energía. Me encanta todo lo que representa y como persona, lo aprecio todavía más. Y qué clase de competidor es, también. Estuvo extraordinario y necesitábamos cada una de las jugadas que hizo, y vaya que hizo muchas".
La semana pasada, ante los Broncos, Williams tuvo una actuación equilibrada con 88 yardas terrestres y 70 por recepción en la derrota. Esta semana, ante los Eagles, mantuvo la misma entrega en las tres facetas de su juego para cambiar la historia y llevarse la victoria.
"No me imagino lo que significa ser corredor en la NFL, el desgaste al que sometes tu cuerpo y lo que él es capaz de hacer semana tras semana para aportar a nuestro equipo, tanto en lo físico como en lo emocional", dijo el quarterback Matthew Stafford. "Nos aporta muchísimo, y estoy muy contento por el éxito que tuvo hoy".
Los Ángeles tuvo dificultades a la ofensiva durante todo el partido por las pérdidas de balón y los castigos, pero finalmente todo empezó a funcionar en las últimas dos series del último cuarto. Williams fue una de las principales razones por las que los Rams se mantuvieron a distancia de remontar de principio a fin, y fue el factor más importante para que anotaran dos veces en los últimos ocho minutos para llevarse la victoria.
Con 7:26 restantes en el último cuarto y los Rams todavía abajo 20-10, la defensiva frenó a los Eagles en cuarta oportunidad desde su propia yarda 2 y recuperó el balón. En poco menos de tres minutos y medio, la ofensiva recorrió 98 yardas en 10 jugadas para ponerse a una anotación de distancia. En las últimas cuatro jugadas de esa serie, Williams consiguió una recepción de 9 yardas, un acarreo de 7 que dejó el balón en la yarda 1 y una carrera de una yarda para touchdown que puso el marcador 20-17.
Después, la defensiva de los Rams obligó a los Eagles a despejar tras solo tres jugadas y le devolvió el balón a la ofensiva. Al cierre de esta nueva serie, McVay volvió a poner el balón en manos de Williams, esta vez con tres acarreos consecutivos.
Williams consiguió el primero y diez con una carrera en tercera y dos, obligando a los Eagles a pedir un tiempo fuera. Luego sumó otro avance corto que los obligó a gastar otro. Finalmente, cerró la serie rompiendo varias tacleadas en una carrera de siete yardas para touchdown que puso a los Rams arriba 24-20 y terminó dándoles la victoria.
"Llegó la jugada, una carrera por fuera, y pensé: 'No se diga más'", contó Williams al recordar su segundo touchdown. "Esta es mi oportunidad de salir y hacer que algo suceda. No sé decirte cuántos defensivos llegaron sin bloqueo, pero recuerdo que uno venía libre, me lo quité con el brazo extendido y, a partir de ahí, solo olía la zona de anotación. No estaba mirando a ningún defensivo ni a ningún bloqueo. Solo tenía ese olfato, esa determinación de llegar a la zona de anotación y meter el balón, porque sabía que eso era lo que necesitábamos como equipo".
"Qué carrera tan valiente e increíble de Kyren Williams para ponernos arriba en el marcador", dijo McVay.
Mucho de lo que Williams aporta nace de la energía y la pasión con las que juega. Se nota especialmente en sus acarreos y recepciones, cuando rompe tacleadas y deja atrás a los defensivos, tal como lo hizo en la carrera del último touchdown.
Ante los Eagles, esa pasión y esa energía ayudaron a la ofensiva de los Rams a superar las dificultades del inicio y terminar llevándose la victoria.
"Siempre he querido estar en la NFL. He soñado con hacer esto", dijo Williams. "Así que, ahora que estoy aquí, ¿por qué no ser quien realmente soy? No creo que aportar energía sea necesariamente mi función en este equipo; creo que simplemente así soy. Disfruto muchísimo este deporte. Me da tanta alegría salir a jugar que voy a hacer que todos lo sepan".