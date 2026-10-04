Las 2 anotaciones por tierra de Kyren Williams para los Rams, fueron sólo el broche de oro de una actuación redonda contra los Eagles.

La semana pasada, ante los Broncos, Williams tuvo una actuación equilibrada con 88 yardas terrestres y 70 por recepción en la derrota. Esta semana, ante los Eagles, mantuvo la misma entrega en las tres facetas de su juego para cambiar la historia y llevarse la victoria.

"No me imagino lo que significa ser corredor en la NFL, el desgaste al que sometes tu cuerpo y lo que él es capaz de hacer semana tras semana para aportar a nuestro equipo, tanto en lo físico como en lo emocional", dijo el quarterback Matthew Stafford. "Nos aporta muchísimo, y estoy muy contento por el éxito que tuvo hoy".

Los Ángeles tuvo dificultades a la ofensiva durante todo el partido por las pérdidas de balón y los castigos, pero finalmente todo empezó a funcionar en las últimas dos series del último cuarto. Williams fue una de las principales razones por las que los Rams se mantuvieron a distancia de remontar de principio a fin, y fue el factor más importante para que anotaran dos veces en los últimos ocho minutos para llevarse la victoria.