Rams de 'primetime': el calendario 2026 es algo nunca visto en la NFL

Noche previa a Thanksgiving en SoFi

Además de la histórica visita a Melbourne, el calendario de Los Ángeles incluye una fecha sin precedentes en la NFL: el primer partido en la noche previa al Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day. SoFi Stadium será la sede del duelo del miércoles 25 de noviembre con Green Bay como rival. Ambas citas llegarán al público de todo el mundo vía streaming por Netflix.

La revancha del Juego de Campeonato de la NFC contra Seattle llegará tarde en la campaña, nada menos que en el Día de Navidad -un viernes por FOX- y será en la casa de los campeones reinantes de la NFL. Dos semanas más tarde, Rams y Seahawks volverán a enfrentarse en Inglewood en un trepidante cierre de la temporada regular.

De tal forma que los Rams tendrán partidos en domingo, lunes, miércoles, jueves, viernes y es posible que también en sábado según la programación pendiente de las últimas dos jornadas de la campaña.

Contra Josh Allen y Patrick Mahomes

Para un equipo espectacular como el que prometen ser los Rams este año, un calendario de bombo y platillo, donde el camino del equipo será bajo los más grandes reflectores, eso incluye el lunes de la semana 5 con la visita de los Bills de Josh Allen y el jueves de la semana 13 con la llegada de los Chiefs de Patrick Mahomes. Y por cierto, los Cowboys de Dak Prescott también se pasarán por Rams House.

Los Rams, como es costumbre, tienen programados tres juegos de pretemporada: sábado 15 de agosto en Kansas City contra los Chiefs (1 pm), sábado 22 de agosto en SoFi Stadium ante New Orleans (1 pm) y jueves 27 de agosto también en Inglewood contra los Chargers, que serán administrativamente el equipo de casa (7 pm).