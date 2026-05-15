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Rams News | Los Angeles Rams - therams.com

Rams de 'primetime': el calendario 2026 es algo nunca visto en la NFL

May 15, 2026 at 11:00 AM
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TheRams.com

Los Rams son vistos como posiblemente el conjunto más completo y también el más atractivo de la NFL. Por eso, al darse a conocer este jueves el calendario de la temporada 2026, el equipo de Sean McVay apareció en una inusitada cantidad de días de la semana y de partidos nocturnos.

La NFL decidió que el producto de los Rams es demasiado divertido y por eso ha distribuido sus partidos en un menú que es algo nunca antes visto en la NFL en cuanto a exposición ante el público.

Los Rams, que debutarán en la temporada el jueves 10 de septiembre en el primer partido oficial de la historia de la NFL en Australia en contra de San Francisco, tendrán su primer juego en SoFi Stadium el 21 de septiembre contra los NY Giants. Será un lunes por la noche.

Después de esos dos juegos programados en "prime time", los Rams estarán en por lo menos otros cinco partidos de horario nocturno, contando la visita a Denver en Sunday Night Football de la Semana 3.

Noche previa a Thanksgiving en SoFi

Además de la histórica visita a Melbourne, el calendario de Los Ángeles incluye una fecha sin precedentes en la NFL: el primer partido en la noche previa al Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day. SoFi Stadium será la sede del duelo del miércoles 25 de noviembre con Green Bay como rival. Ambas citas llegarán al público de todo el mundo vía streaming por Netflix.

La revancha del Juego de Campeonato de la NFC contra Seattle llegará tarde en la campaña, nada menos que en el Día de Navidad -un viernes por FOX- y será en la casa de los campeones reinantes de la NFL. Dos semanas más tarde, Rams y Seahawks volverán a enfrentarse en Inglewood en un trepidante cierre de la temporada regular.

De tal forma que los Rams tendrán partidos en domingo, lunes, miércoles, jueves, viernes y es posible que también en sábado según la programación pendiente de las últimas dos jornadas de la campaña.

Contra Josh Allen y Patrick Mahomes

Para un equipo espectacular como el que prometen ser los Rams este año, un calendario de bombo y platillo, donde el camino del equipo será bajo los más grandes reflectores, eso incluye el lunes de la semana 5 con la visita de los Bills de Josh Allen y el jueves de la semana 13 con la llegada de los Chiefs de Patrick Mahomes. Y por cierto, los Cowboys de Dak Prescott también se pasarán por Rams House.

Los Rams, como es costumbre, tienen programados tres juegos de pretemporada: sábado 15 de agosto en Kansas City contra los Chiefs (1 pm), sábado 22 de agosto en SoFi Stadium ante New Orleans (1 pm) y jueves 27 de agosto también en Inglewood contra los Chargers, que serán administrativamente el equipo de casa (7 pm).

Y tras ese último juego de exhibición, dos fines de semana libres previo al larguísimo viaje al "Down Under" para el siempre apasionante duelo contra los 49ers que marcará el inicio de una campaña en donde las expectativas de L.A. son las más altas.

STADIUM PHOTOS: Where the Rams will play in 2026 | Schedule Release

With the 2026 NFL Schedule officially set, take a look at where the Los Angeles Rams will play each week of the upcoming season.

Preseason Week 1: Los Angeles Rams @ Kansas City Chiefs at GEHA Field at Arrowhead Stadium
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Preseason Week 1: Los Angeles Rams @ Kansas City Chiefs at GEHA Field at Arrowhead Stadium

Reed Hoffmann/Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.
Preseason Week 2: Los Angeles Rams vs. New Orleans Saints at SoFi Stadium
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Preseason Week 2: Los Angeles Rams vs. New Orleans Saints at SoFi Stadium

Nick Tomoyasu/ LA Rams/Los Angeles Rams
Preseason Week 3: Los Angeles Rams @ Los Angeles Chargers at SoFi Stadium
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Preseason Week 3: Los Angeles Rams @ Los Angeles Chargers at SoFi Stadium

Marcio Jose Sanchez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Week 1: Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers at Melbourne Cricket Ground
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Week 1: Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers at Melbourne Cricket Ground

Asanka Brendon Ratnayake/Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Week 2: Los Angeles Rams vs. New York Giants at SoFi Stadium
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Week 2: Los Angeles Rams vs. New York Giants at SoFi Stadium

Week 3: Los Angeles Rams @ Denver Broncos at Empower Field at Mile High
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Week 3: Los Angeles Rams @ Denver Broncos at Empower Field at Mile High

Bart Young/Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Week 4: Los Angeles Rams @ Philadelphia Eagles at Lincoln Financial Field
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Week 4: Los Angeles Rams @ Philadelphia Eagles at Lincoln Financial Field

Week 5: Los Angeles Rams vs. Buffalo Bills at SoFi Stadium
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Week 5: Los Angeles Rams vs. Buffalo Bills at SoFi Stadium

Week 6: Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals at SoFi Stadium
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Week 6: Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals at SoFi Stadium

Nick Tomoyasu/ LA Rams/Los Angeles Rams
Week 7: Los Angeles Rams @ Las Vegas Raiders at Allegiant Stadium
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Week 7: Los Angeles Rams @ Las Vegas Raiders at Allegiant Stadium

David Becker/Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Week 8: Los Angeles Rams vs. Los Angeles Chargers at SoFi Stadium
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Week 8: Los Angeles Rams vs. Los Angeles Chargers at SoFi Stadium

Bryce Todd/ LA Rams/Los Angeles Rams
Week 9: Los Angeles Rams @ Washington Commanders at Northwest Stadium
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Week 9: Los Angeles Rams @ Washington Commanders at Northwest Stadium

Nick Wass/Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Week 10: Los Angeles Rams @ Arizona Cardinals at State Farm Stadium
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Week 10: Los Angeles Rams @ Arizona Cardinals at State Farm Stadium

Darryl Webb/Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved
Week 12: Los Angeles Rams vs. Green Bay Packers at SoFi Stadium
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Week 12: Los Angeles Rams vs. Green Bay Packers at SoFi Stadium

Carrie Giordano/ LA Rams/Los Angeles Rams
Week 13: Los Angeles Rams vs. Kansas City Chiefs at SoFi Stadium
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Week 13: Los Angeles Rams vs. Kansas City Chiefs at SoFi Stadium

Zuly Garcia/ LA Rams
Week 14: Los Angeles Rams @ San Francisco 49ers at Levi's Stadium
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Week 14: Los Angeles Rams @ San Francisco 49ers at Levi's Stadium

Jeff Chiu/Copyright The Associated Press. All rights reserved.
Week 15: Los Angeles Rams vs. Cowboys at SoFi Stadium
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Week 15: Los Angeles Rams vs. Cowboys at SoFi Stadium

Week 16: Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks at Lumen Field
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Week 16: Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks at Lumen Field

Ben VanHouten/Copyright The Associated Press. All rights reserved.
Week 17: Los Angeles Rams @ Tampa Bay Buccaneers at Raymond James Stadium
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Week 17: Los Angeles Rams @ Tampa Bay Buccaneers at Raymond James Stadium

Peter Joneleit/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.
Week 18: Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks at SoFi Stadium
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Week 18: Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks at SoFi Stadium

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El dato

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Total de partidos nocturnos (prime time) de los Rams dentro de las primeras cinco semanas de la temporada. En total hay siete juegos nocturnos programados para el equipo.

El calendario 2026

(Horarios del Pacífico)

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Septiembre de viaje y juegos estelares

Los Rams harán historia cuando jueguen como equipo "local" contra sus más tradicionales rivales en el mítico Melbourne Cricket Ground. El partido será muy temprano en Australia para que quede en horario estelar en Estados Unidos. Y para dar lugar a una debida recuperación del largo viaje, el siguiente juego de Los Ángeles será 11 días más tarde en SoFi Stadium. El primer compromiso de visitantes será en la casa de una nueva potencia de la AFC, los Broncos.

S1 Jueves 10 (en Melbourne) vs. San Francisco, 5:35 pm

S2 Lunes 21 vs. NY Giants, 5:15 pm

S3 Domingo 27 en Denver, 5:20 pm

Octubre contra pesos completos y Mendoza

Los Rams tendrán que visitar de nuevo a los Eagles en lo que será el primero de solo dos juegos de horario matutino. Tras el platillo imperdible contra los Bills en lunes por la noche en Inglewood y la visita de Mike LaFleur ahora como el entrenador en jefe de los Cardinals, Matthew Stafford liderará al equipo a Las Vegas para un duelo contra el cubano Fernando Mendoza, primera selección del Draft elegido por los Raiders.

S4 Domingo 4 en Philadelpha, 10 am

S5 Lunes 12 vs. Buffalo, 5:15 pm

S6 Domingo 18 vs. Arizona, 1:05 pm

S7 Domingo 25 en Las Vegas, 1:25 pm

Noviembre de batalla por Los Ángeles

La llamada batalla por Los Ángeles tendrá esta vez una edición oficial en el primer día del mes, choque que algunos estiman podría ser adelanto de Super Bowl en SoFi Stadium. La semana libre de los Rams luce perfecta en la segunda parte de noviembre previo a los últimos siete partidos y permitirá al equipo de McVay llegar con todo a la especial cita de miércoles festivo ante los Packers.

S8 Domingo 1 vs. LA Chargers, 1:05 pm

S9 Domingo 8 en Washington, 10 am

S10 Domingo 15 en Arizona, 1:05 pm

S11 Libre (Bye Week)

S12 Miércoles 25 vs. Green Bay, 5 pm

Diciembre/Enero de show y épicas rivalidades

La visita de Mahomes a SoFi Stadium en jueves por la noche será el principio de una serie de enormes encuentros para los Rams, incluyendo el segundo duelo contra los 49ers y los dos partidos contra los Seahawks, con quienes los Rams tienen muchas cuentas pendientes. Estos tres cotejos seguramente serán decisivos en la poderosa División Oeste de la NFC -la mejor de toda la liga- y es buena noticia que el partido de la Semana 18 será en casa

S13 Jueves 3 vs. Kansas City, 5:15 pm

S14 Domingo 13 en San Francisco, 1:25 pm

S15 Domingo 20 vs. Dallas, 1:25 pm

S16 Viernes 25 en Seattle, 5:15 pm

S17 Enero 2 o 3 en Tampa Bay, hora por definir

S18 Enero 9 o 10 vs. Seattle, hora por definir

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