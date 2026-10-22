"Es emocionante": El nuevo pateador de los Rams, Brandon McManus se encuentra entusiasmado con esta oportunidad.

WOODLAND HILLS, Calif.- Brandon McManus pasó los últimos dos meses disfrutando entrenar a los equipos de futbol de sus hijos en Florida.

El veterano pateador de la NFL comentó que recibió algunas llamadas de equipos interesados en él al inicio de la temporada, pero estaba disfrutando de ese tiempo en casa con su familia.

"Pero soy muy competitivo y, como dije, amo demasiado este juego", señaló McManus. "Me ha dado mucho a mí y a mi familia, me entusiasmaba el volver al campo y tener una oportunidad".

Esa oportunidad llegó con los Rams, que lo firmaron el martes después de una prueba realizada ese mismo día, en la que también participó otro pateador veterano, Matt Prater.

Aunque McManus está entusiasmado con esta oportunidad con los Rams, también expresó su solidaridad por la manera en la que se presentó, tras la rotura del ligamento cruzado anterior de Blake Grupe (lesión que sufrió ante los Cardinals y que puso fin a su temporada).

"¡Es emocionante! Cualquier oportunidad de jugar este deporte que tanto amo y que he tenido la fortuna de practicar durante tanto tiempo, es especial. Me emocionó recibir la llamada para venir a hacer la prueba ayer, y obviamente me siento mal por Blake. Tuvo la oportunidad de venir y conectar una patada para los Rams, pero después se lesionó; así que le deseo lo mejor en su recuperación. Pero fue emocionante recibir la llamada para venir a probarme con esta gran organización", dijo McManus.

McManus pateó por última vez con los Green Bay Packers, equipo con el que jugó en 2024 y 2025. Antes de eso, fue el pateador de los Jaguars durante la temporada 2023. Sin embargo, la mayor parte de su trayectoria la construyó durante sus primeras nueve temporadas con los Broncos (2014-2022), equipo con el que ayudó a conquistar el Super Bowl 50 en febrero de 2016.

Mientras esta semana se adapta a una nueva operación de patadas de despeje y goles de campo en Los Ángeles, la experiencia no le resulta desconocida. En 2024 llegó a Green Bay a media temporada, donde trabajó con el long snapper Matt Orzech y el pateador de despeje Daniel Whelan. Además, durante su etapa en Denver compartió equipo con varios pateadores de despeje.

"Llegué a Green Bay a media temporada hace un par de años, con un nuevo long snapper y un nuevo holder", explicó McManus. "Y cuando estaba en Denver, justo le decía a Ethan Evans (pateador de despeje de los Rams), que probablemente tuve ocho o nueve pateadores de despeje diferentes durante mis nueve años ahí. Así que estoy acostumbrado a encontrarme con cosas nuevas".

Los niños a los que dedicó los últimos dos meses a entrenar son sus tres hijos: unos gemelos de ocho años y otro de seis. A esas edades, son cada vez más conscientes de lo que hace su papá y también de quiénes son sus compañeros de equipo.

¿Su primera reacción cuando su papá recibió la llamada para esta nueva oportunidad?

"Como todos los niños, me preguntaron si podía conseguirles autógrafos de los otros jugadores", dijo McManus con una sonrisa. "Así que les dije: 'No se los voy a conseguir yo. Si están aquí y los conocen, pueden acercarse y pedírselos. Pero no voy a hacerles el trabajo'".

Es comprensible, sobre todo dadas las circunstancias y la necesidad de adaptarse a un nuevo grupo de especialistas y a una nueva operación de patadas. Sin embargo, la decepción por esa respuesta seguramente queda opacada por la emoción que sienten sus hijos al volver a ver a su papá pateando para un equipo de la NFL.