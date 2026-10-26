Recap del juego: Rams derrota a Raiders 35-21 en Las Vegas

Las Vegas - Gracias a un ataque terrestre efectivo, a su capacidad para superar un tercer cuarto sin puntos y a que pudieron resistir dos touchdowns de los Raiders al inicio del último periodo, los Rams (3-4) derrotaron 35-21 a los Raiders el domingo en el Allegiant Stadium.

Los corredores Kyren Williams y Blake Corum sumaron 192 yardas terrestres y dos touchdowns en 33 acarreos, con un promedio de 5.8 yardas por intento. Por su parte, el quarterback Matthew Stafford completó 23 de 29 pases para 195 yardas y tres touchdowns, con una intercepción. Sus primeros dos envíos de anotación fueron para el ala cerrada Davis Allen.

En conjunto, estas actuaciones permitieron que Los Ángeles se fuera al descanso con una ventaja de 28-6 sobre Las Vegas (3-4). Después de un primer ataque que terminó en tres jugadas y despeje, los Rams encadenaron cuatro series ofensivas consecutivas que terminaron en touchdown.

Con sus tres pases de anotación ante los Raiders el domingo, Stafford se convirtió en el nuevo líder histórico de la franquicia en touchdowns por pase, con 155, superando los 154 de Roman Gabriel.

Este es el resumen completo del partido:

Los Raiders llegaron temprano a territorio de los Rams en el primer cuarto gracias a un castigo por interferencia de pase defensiva contra el cornerback Josh Wallace. Sin embargo, no lograron sumar puntos, ya que el intento de gol de campo de 51 yardas del pateador Matt Gay se fue desviado a la izquierda cuando restaban 10:48 del primer cuarto.