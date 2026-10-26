Recap del juego: Rams derrota a Raiders 35-21 en Las Vegas

Las Vegas - Gracias a un ataque terrestre efectivo, a su capacidad para superar un tercer cuarto sin puntos y a que pudieron resistir dos touchdowns de los Raiders al inicio del último periodo, los Rams (3-4) derrotaron 35-21 a los Raiders el domingo en el Allegiant Stadium.
Los corredores Kyren Williams y Blake Corum sumaron 192 yardas terrestres y dos touchdowns en 33 acarreos, con un promedio de 5.8 yardas por intento. Por su parte, el quarterback Matthew Stafford completó 23 de 29 pases para 195 yardas y tres touchdowns, con una intercepción. Sus primeros dos envíos de anotación fueron para el ala cerrada Davis Allen.
En conjunto, estas actuaciones permitieron que Los Ángeles se fuera al descanso con una ventaja de 28-6 sobre Las Vegas (3-4). Después de un primer ataque que terminó en tres jugadas y despeje, los Rams encadenaron cuatro series ofensivas consecutivas que terminaron en touchdown.
Con sus tres pases de anotación ante los Raiders el domingo, Stafford se convirtió en el nuevo líder histórico de la franquicia en touchdowns por pase, con 155, superando los 154 de Roman Gabriel.
Este es el resumen completo del partido:
Los Raiders llegaron temprano a territorio de los Rams en el primer cuarto gracias a un castigo por interferencia de pase defensiva contra el cornerback Josh Wallace. Sin embargo, no lograron sumar puntos, ya que el intento de gol de campo de 51 yardas del pateador Matt Gay se fue desviado a la izquierda cuando restaban 10:48 del primer cuarto.
Posteriormente, un touchdown terrestre de dos yardas del corredor Blake Corum fue anulado por un castigo por holding en contra los Rams, pero el equipo de Los Ángeles llegó a la zona de anotación apenas dos jugadas después, gracias a un pase de touchdown de tres yardas de Stafford al ala cerrada Davis Allen, para tomar ventaja de 7-0 con 6:25 por jugar en el primer cuarto.
Los Raiders comenzaron su siguiente serie ofensiva en medio campo tras una devolución de kickoff de 42 yardas, pero tuvieron que conformarse con un gol de campo de 30 yardas de Gay, que redujo la ventaja de los Rams a cuatro puntos al final del primer cuarto.
Un pase de touchdown de cinco yardas de Stafford a Allen amplió la ventaja de Los Ángeles a 14-3 al inicio del segundo cuarto. Después, un envío de anotación de 11 yardas de Stafford a Puka Nacua puso el marcador 21-3 a favor de los Rams con 4:15 por jugar en la primera mitad.
Una defensiva clave en cuarto down del cornerback Emmanuel Forbes Jr. evitó que se completara el pase y devolvió el balón a Stafford y a la ofensiva de los Rams en su propia yarda 48. Los Ángeles aprovechó la oportunidad con una carrera de touchdown de 17 yardas de Williams, que representó su cuarta serie ofensiva consecutiva con anotación y amplió la ventaja a 28-3 con 1:19 por jugar antes del descanso. Los Raiders sumaron un gol de campo cuando expiró el reloj de la primera mitad, pero apenas redujeron la diferencia: los Rams seguían arriba por 22 puntos.
Después de terminar en tres jugadas y despeje su primera serie ofensiva de la segunda mitad, los Rams vieron cómo los Raiders mantenían viva su siguiente ofensiva, convirtiendo en cuarta oportunidad con un pase en una jugada de despeje falso. Sin embargo, Las Vegas no pudo concretar su segundo intento en cuarto down —cuarta y dos desde la yarda 13 de los Rams— y devolvió el balón a Los Ángeles con 8:39 por jugar en el tercer cuarto.
Los Raiders recuperaron la posesión en la primera jugada de la siguiente serie, luego de provocar y recuperar un balón suelto de Williams en la yarda 30 de los Rams. No obstante, Las Vegas volvió a quedarse sin avanzar en cuarta oportunidad después de que los Rams consiguieran revertir la decisión original de pase completo del quarterback Kirk Cousins al receptor Jalen Nailor. La revisión hizo que la pérdida de balón no tuviera consecuencias.
The Los Angeles Rams take on the Las Vegas Raiders for Week 7 at Allegiant Stadium. Take a look at photos from the matchup!
Una carrera de touchdown de 43 yardas de Blake Corum fue anulada por un castigo al final del tercer cuarto. Ya en los primeros minutos del último periodo, Cousins conectó un pase de touchdown de 37 yardas con el receptor Tre Tucker. Aunque los Raiders no lograron convertir el intento de dos puntos, redujeron la ventaja de los Rams a 16 puntos.
En la siguiente serie ofensiva, un pase de Stafford dirigido al ala cerrada Colby Parkinson fue desviado por el propio Parkinson e interceptado por el linebacker de los Raiders Nakobe Dean en la yarda 34 de los Rams. Las Vegas convirtió la pérdida de balón en un pase de touchdown de 15 yardas de Cousins al corredor Ashton Jeanty, con lo que redujo la diferencia a 10 puntos. El intento posterior de conversión de dos puntos volvió a fallar.
Con una recepción de 15 yardas del ala cerrada Tyler Higbee en tercera oportunidad para mantener viva la serie, los Rams ampliaron su ventaja a 17 puntos gracias a una carrera de touchdown de cuatro yardas de Corum, con 6:34 por jugar en el último cuarto.
Un gol de campo de 36 yardas de Gay volvió a dejar el partido a dos posesiones con 4:11 en el reloj. Sin embargo, el intento fallido de patada corta de los Raiders y la capacidad de los Rams para consumir el tiempo restante, aseguraron la victoria de los Rams.