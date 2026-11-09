"Fue quitarme un peso de encima": Myles Garrett regresa con 3 capturas ante los Commanders tras su cirugía de rodilla

Garrett se convirtió en el primer jugador de los Rams en registrar al menos tres capturas y un balón suelto forzado en un partido desde que Aaron Donald lo consiguiera en 2020, durante la Semana 5 ante Washington. Si se consideran únicamente los partidos con tres o más capturas, es el primero en lograrlo desde Donald en 2021, durante la Semana 14 ante Arizona.

Su primera captura, en la que además provocó un balón suelto al derribar al quarterback de los Commanders, Jayden Daniels, preparó el terreno para un gol de campo de 30 yardas de Brandon McManus que redujo la desventaja de los Rams a cuatro puntos antes del medio tiempo. Las otras dos llegaron en el último cuarto: la primera, al inicio del periodo, provocó una pérdida de cinco yardas y dejó a Washington en una situación complicada de tercera oportunidad y largo por avanzar. La segunda llegó en los minutos finales, con una pérdida de 12 yardas, obligando a los Commanders a despejar mientras los Rams defendían su ventaja de siete puntos.

"Fue extraordinario y lo mejor de todo es que todavía hay aspectos en los que podemos mejorar, especialmente en cuanto a algunos castigos. Pero creo que estuvo en su mejor nivel cuando más lo necesitábamos. Hablamos constantemente de la grandeza competitiva y hoy hizo un gran trabajo para cerrar el partido y hacer sentir su presencia. Lo de hoy fue de primer nivel", comentó McVay.

La producción de Garrett fue solo una parte de lo que generaba tanta expectativa, considerando la emoción de verlo finalmente jugar junto a otra futura leyenda del Salón de la Fama: el ala defensiva de los Rams, Aaron Donald. Un dato de Next Gen Stats refleja mejor que nada el impacto de esta dupla: cuando Garrett y Aaron Donald estuvieron juntos en el campo (23 jugadas), la defensiva de Los Ángeles permitió apenas 5.0 yardas por jugada y consiguió cuatro capturas. En las otras 19 jugadas, cuando no coincidieron en el terreno, la defensiva permitió 8.1 yardas por jugada y un touchdown, sin registrar ninguna captura.

"Es como si dos de sus capturas fueran también 'nuestras capturas', ¿sabes?", comentó Donald entre risas después del partido. "Pero se siente bien. Mi principal objetivo es encontrar la manera de ganar semana tras semana. Mientras sigamos haciéndolo, estoy feliz".

Y hay otro dato que vale la pena destacar sobre esta dupla y, en realidad, sobre el desempeño individual de Garrett el domingo: aunque disputó solamente 35 de las 58 jugadas defensivas (60.3%) en su regreso ante los Commanders, consiguió generar seis presiones y tres capturas en 27 intentos de presionar al quarterback, con una tasa de presión del 22.2%.

Su presencia se hizo sentir en cada una de esas 35 jugadas.