Recap del juego: Las 150 yardas por recepción de Puka Nacua y las 3 capturas de Myles Garrett ayudan a los Rams a vencer a los Commanders 20-13

LANDOVER, Md.- Gracias a una actuación espectacular del receptor abierto Puka Nacua y de un partido de tres capturas de mariscal de campo del linebacker externo Myles Garrett, los Rams (5-4) extendieron su racha ganadora a tres partidos tras vencer 20-13 a los Commanders (2-5-1) el domingo en el Northwest Stadium.
Nacua terminó el encuentro con 14 recepciones para 150 yardas y un touchdown, con 19 pases dirigidos por parte del quarterback Matthew Stafford. Por su parte, Garrett registró tres capturas, un balón suelto forzado, tres golpes al quarterback y tres tacleadas para pérdida de yardaje en su primer partido tras regresar de una cirugía de rodilla.
Los Rams consiguieron la victoria a pesar de no lograr su primera conversión en tercera oportunidad sino hasta que restaban 2:48 del tercer cuarto. Hasta ese momento, habían fallado en sus nueve intentos previos.
El liniero ofensivo Steve Avila abandonó el partido a mitad del segundo cuarto debido a una lesión en el tendón de la corva. Inicialmente fue considerado en duda para regresar, pero al inicio de la segunda mitad fue declarado fuera. Beaux Limmer ocupó su lugar como guardia izquierdo durante el encuentro.
A continuación, el resumen completo del partido:
Una jugada defensiva de Nate Landman, linebacker interno, quien provocó que el balón saliera de las manos del rival al intentar golpearlo, terminó en un pase incompleto. Los Rams solicitaron la revisión de la jugada, aparentemente buscando que se marcara como un balón suelto, pero tras revisar la repetición se mantuvo la decisión original. A pesar de que el desafío no tuvo éxito, los Rams limitaron a los Commanders a un gol de campo de 37 yardas cuando restaban 9:07 del primer cuarto.
The Los Angeles Rams take on the Washington Commanders for Week 9 at Northwest Stadium. Take a look at photos from the matchup!
Los Rams respondieron con un gol de campo de 33 yardas de Brandon McManus para empatar el marcador 3-3, con 2:10 por jugar en el primer cuarto.
El corredor Rachaad White recibió un pase pantalla de Daniels y avanzó 45 yardas, dejando a los Commanders en la yarda 7 de los Rams. En la siguiente jugada, Daniels conectó un pase de anotación de siete yardas con el receptor abierto Van Jefferson para poner a Washington arriba 10-3 al inicio del segundo cuarto.
Los equipos intercambiaron balones sueltos y recuperaciones de balón hacia el final de la primera mitad. Primero, Nacua perdió el balón y los Commanders lo recuperaron. Posteriormente, Garrett provocó un balón suelto, y el linebacker interno Omar Speights recuperó el balón para devolverle la posesión a la ofensiva de los Rams, cuando faltaban 2:20 para el descanso.
La serie ofensiva más productiva de Los Ángeles en la primera mitad los llevó hasta la yarda 2 de Washington, pero tuvieron que conformarse con un gol de campo de 20 yardas de McManus cuando expiró el reloj, para reducir la desventaja a cuatro puntos antes del medio tiempo.
Los Ángeles tomó su primera ventaja del partido, 13-10, gracias a un touchdown terrestre de una yarda del corredor Blake Corum, quien culminó la primera serie ofensiva de la segunda mitad.
Los Rams parecían haber conseguido su primera conversión en tercera oportunidad del encuentro, pero los Commanders solicitaron exitosamente la revisión de la jugada y lograron revertir la decisión de un pase completo de 20 yardas de Stafford a Tyler Higbee. Con ello, los Rams se mantenían sin conversiones en ocho intentos de tercera oportunidad, faltando 7:33 para terminar el tercer cuarto.
Una intercepción del safety de Washington, Nick Cross, a un pase de Stafford dirigido a Nacua, dejó a los Commanders en la yarda 27 de Los Ángeles. Sin embargo, los Rams limitaron a Washington a un gol de campo de 41 yardas, que empató el partido 13-13 con 3:24 por jugar en el tercer cuarto.
Luego, una conexión de 19 yardas entre Stafford y Nacua llevó a Los Ángeles hasta la yarda 17 de Washington al finalizar el tercer cuarto. Cinco jugadas después, Stafford encontró a Nacua con un pase de anotación de siete yardas para recuperar la ventaja de los Rams, 20-13, con 12:51 restantes en el último cuarto.
La tercera captura de Garrett llegó cuando restaban 2:31 por jugar y obligó a Washington a despejar. Sin embargo, los Commanders no estaban dispuestos a rendirse. Desde su propia yarda 9 y con apenas 52 segundos en el reloj, lograron llegar hasta medio campo gracias a una conexión de 41 yardas de Daniels con el receptor abierto Stefon Diggs. Posteriormente, un castigo por fuera de lugar contra los Rams acercó a Washington hasta la yarda 45 de Los Ángeles.
Así, Washington llegó hasta la yarda 31 de los Rams cuando quedaban nueve segundos. Sin embargo, un balón suelto forzado por el safety Jaylen McCollough y recuperado por el linebacker externo Byron Young selló la victoria para Los Ángeles.