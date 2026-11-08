Recap del juego: Las 150 yardas por recepción de Puka Nacua y las 3 capturas de Myles Garrett ayudan a los Rams a vencer a los Commanders 20-13

LANDOVER, Md.- Gracias a una actuación espectacular del receptor abierto Puka Nacua y de un partido de tres capturas de mariscal de campo del linebacker externo Myles Garrett, los Rams (5-4) extendieron su racha ganadora a tres partidos tras vencer 20-13 a los Commanders (2-5-1) el domingo en el Northwest Stadium.

Nacua terminó el encuentro con 14 recepciones para 150 yardas y un touchdown, con 19 pases dirigidos por parte del quarterback Matthew Stafford. Por su parte, Garrett registró tres capturas, un balón suelto forzado, tres golpes al quarterback y tres tacleadas para pérdida de yardaje en su primer partido tras regresar de una cirugía de rodilla.

Los Rams consiguieron la victoria a pesar de no lograr su primera conversión en tercera oportunidad sino hasta que restaban 2:48 del tercer cuarto. Hasta ese momento, habían fallado en sus nueve intentos previos.

El liniero ofensivo Steve Avila abandonó el partido a mitad del segundo cuarto debido a una lesión en el tendón de la corva. Inicialmente fue considerado en duda para regresar, pero al inicio de la segunda mitad fue declarado fuera. Beaux Limmer ocupó su lugar como guardia izquierdo durante el encuentro.

A continuación, el resumen completo del partido: