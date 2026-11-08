Puka Nacua registra su mejor marca de la temporada con 150 yardas recibidas y un touchdown en la victoria de los Rams sobre los Commanders

En una tarde llena de grandes momentos, Nacua también tuvo algunos altibajos. Dejó caer algunos pases que seguramente le hubiera gustado atrapar, pero su impacto general en el desempeño de los Rams fue ampliamente positivo.

"Esa es una de las cosas que queremos ser capaces de hacer como entrenadores: demostrar confianza para volver inmediatamente a ti", comentó McVay cuando le preguntaron cómo logró Nacua sacudirse sus errores.

"Tengo que ser capaz de atrapar esos pases que parecen fáciles. Especialmente algunos de esos en los que tenemos libertad para ejecutar la jugada, tengo que quedarme con ellos. Pero quiero agradecerle a Matthew por seguir confiando en mí", dijo Nacua.

Que Nacua terminara con su mejor registro de yardas por recepción de la temporada fue una muestra de la confianza que McVay y Stafford tienen en él. Sin embargo, esa confianza también estuvo acompañada por una realidad: Stafford simplemente tenía menos opciones a las cuales lanzar el balón. Como resultado, Nacua acumuló 150 de las 228 yardas aéreas totales de Stafford.

El receptor abierto Davante Adams continúa en la lista de lesionados (Injured Reserve) después de someterse a una cirugía por una lesión en el tendón de la corva. Por su parte, el ala cerrada Terrance Ferguson había regresado a los entrenamientos el miércoles y jueves después de recuperarse de una lesión en el tobillo, pero sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la práctica del viernes y fue descartado para el partido del domingo ante los Commanders.

Por tercer partido consecutivo, los Rams no pudieron contar con dos de sus principales receptores, lo que representó una mayor responsabilidad para Nacua. En esos tres encuentros sin Adams ni Ferguson, Nacua registró 33 recepciones para 298 yardas y tres touchdowns.

Al final, a pesar de las lesiones y los balones caídos, los Rams consiguieron la victoria sobre los Commanders el domingo. Nacua tuvo sus momentos buenos y malos, pero para él lo más importante es que el equipo juegue de manera complementaria, especialmente cuando él fue responsable de dos de las tres conversiones en cuarta oportunidad y de uno de los dos touchdowns de los Rams.

"Estamos consiguiendo puntos en la zona roja, lo que representa una jugada positiva y le da a nuestra defensiva la oportunidad de jugar de manera más agresiva. Cuando jugamos de manera complementaria, siempre es mejor", señaló Nacua.

En un partido en el que Stafford necesitaba confiar en Nacua, el receptor respondió una y otra vez.