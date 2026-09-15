Rams Power Rankings: Week 2

Each week, TheRams.com will be taking an aggregate look at where the team ranks across different outlets in the sports media landscape. Here are the power rankings for the Rams heading into Week 2:
Last Week: 1
Change: -6
Last Week: 1
Change: -3
Last Week: 1
Change: -3
Last Week: 1
Change: -5
Last Week: 1
Change: -4
Last Week: 2
Change: -3
AVERAGE RANKING: 5.2
HIGH: 4 (ESPN, Yahoo!)
LOW: 7 (NFL.com)
BIGGEST CHANGE: -6 (NFL.com)
AVERAGE CHANGE: -4
THIS WEEK'S OPPONENT'S RANKS — New York Giants
NFL.com — 15
ESPN.com — 18
Yahoo! Sports — 14
Bleacher Report — 21
Fox Sports — 17
CBS Sports — 16
AVERAGE RANKING: 16.8