De lesión a intercepción: Jaylen Watson supera una dislocación de hombro para lograr su primera intercepción como jugador de los Rams

WOODLANDS HILL, Calif - Sufrir una luxación de hombro no es algo nuevo para el safety Jaylen Watson. Durante la temporada 2021, cuando jugaba en Washington State, sufrió la misma lesión que tuvo este 2026, cinco años después, pero ahora con los Rams. Esto durante la primera mitad del partido de la Semana 3 contra los Broncos.
Watson se perdió la Semana 4 ante los Eagles antes de regresar en el Monday Night Football de la Semana 5 contra los Bills. Sin embargo, cuando sufrió esa lesión en 2021, no se perdió ni un solo partido, y Watson sintió las consecuencias de ello durante las semanas previas.
"Sabía que iba a estar fuera durante un tiempo", le dijo Watson a therams.com. "En realidad, no me perdí ningún partido en la universidad y durante las primeras semanas que jugué, simplemente no me sentía como yo mismo".
Por su experiencia anterior, Watson sabía que lo mejor era recuperarse bien. El equipo médico decidió que no jugara en Filadelfia para darle tiempo a recuperarse y recuperar fuerza en el hombro. Además, durante la semana previa y en el partido contra los Bills, el head coach Sean McVay explicó que Watson jugaría con un soporte ortopédico en el hombro.
Watson dijo que todavía está recuperando fuerza en ese hombro, pero su actuación contra los Bills no lo habría dejado entrever.
Cuando quedaban 37 segundos para el descanso, los Rams mandaron al cornerback Trent McDuffie en un blitz desde la línea secundaria. El quarterback Josh Allen logró salir de la bolsa de protección y lanzó un pase profundo dirigido al wide receiver Keon Coleman.
El pase, que se quedó corto y fue lanzado hacia una doble cobertura, terminó en las manos de Watson para una intercepción. Después de quedarse con el balón, Watson se movió entre los rivales y consiguió un regreso de tres yardas.
"Estábamos en zona y vi que Keon Coleman se iba profundo, así que corrí hacia el otro lado del campo. Él lanzó el balón, me dio la oportunidad y simplemente hice la jugada", explicó Watson.
Watson y toda la secundaria corrieron hasta la zona de anotación y bailaron para celebrar la primera intercepción de Watson como jugador de los Rams, algo que el safety Quentin Lake ya había preparado.
"Q en realidad lo planeó", dijo Watson con una sonrisa. "Fue como un pequeño, Stomp the Yard, corrimos hasta la zona de anotación y nos divertimos".
Durante la intercepción y la celebración posterior, Watson parecía no inmutarse por la lesión. Su gran momento y su actuación en general el lunes por la noche, en la que sumó dos pases defendidos para llegar a cinco en la temporada, fueron una muestra de la fortaleza mental y física que McVay y sus compañeros ven en él.
"Es fuerte, mental y físicamente, y es un gran compañero de equipo", dijo McVay el jueves sobre Watson. "Fue importante. Jugó muy bien. Estuvo muy metido en el partido y espero que pueda seguir construyendo a partir de esa actuación".
Además, SoFi Stadium está a solo unas 70 millas de Ventura College, donde Watson jugó a nivel de junior college. Cuando regresó a Los Ángeles, se puso en contacto con algunos de sus antiguos compañeros que todavía viven en la zona.
"De hecho, algunos han venido a los partidos hasta ahora, así que sí, sigo en contacto con muchos de ellos", contó Watson. "No estuvieron en este partido, pero siempre me muestran cariño y me apoyan cuando me va bien, así que se los agradezco".
Esta semana, Watson estuvo fuera del reporte de lesionados de cara al partido del domingo contra los Cardinals. Así que, al igual que la semana pasada, cuando interceptó un pase contra Buffalo, está listo para volver al campo y, ojalá, tener otro motivo para bailar con sus compañeros.
"Esto es fútbol americano, todos van a recibir golpes, lesionarse; son cosas que pasan", dijo Watson. "Solo quiero agradecer al equipo médico por ayudarme a recuperarme lo suficiente para volver a jugar. Extrañaba estar ahí afuera con los muchachos".