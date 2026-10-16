De lesión a intercepción: Jaylen Watson supera una dislocación de hombro para lograr su primera intercepción como jugador de los Rams

WOODLANDS HILL, Calif - Sufrir una luxación de hombro no es algo nuevo para el safety Jaylen Watson. Durante la temporada 2021, cuando jugaba en Washington State, sufrió la misma lesión que tuvo este 2026, cinco años después, pero ahora con los Rams. Esto durante la primera mitad del partido de la Semana 3 contra los Broncos.

Watson se perdió la Semana 4 ante los Eagles antes de regresar en el Monday Night Football de la Semana 5 contra los Bills. Sin embargo, cuando sufrió esa lesión en 2021, no se perdió ni un solo partido, y Watson sintió las consecuencias de ello durante las semanas previas.

"Sabía que iba a estar fuera durante un tiempo", le dijo Watson a therams.com. "En realidad, no me perdí ningún partido en la universidad y durante las primeras semanas que jugué, simplemente no me sentía como yo mismo".

Por su experiencia anterior, Watson sabía que lo mejor era recuperarse bien. El equipo médico decidió que no jugara en Filadelfia para darle tiempo a recuperarse y recuperar fuerza en el hombro. Además, durante la semana previa y en el partido contra los Bills, el head coach Sean McVay explicó que Watson jugaría con un soporte ortopédico en el hombro.

Watson dijo que todavía está recuperando fuerza en ese hombro, pero su actuación contra los Bills no lo habría dejado entrever.

Cuando quedaban 37 segundos para el descanso, los Rams mandaron al cornerback Trent McDuffie en un blitz desde la línea secundaria. El quarterback Josh Allen logró salir de la bolsa de protección y lanzó un pase profundo dirigido al wide receiver Keon Coleman.

El pase, que se quedó corto y fue lanzado hacia una doble cobertura, terminó en las manos de Watson para una intercepción. Después de quedarse con el balón, Watson se movió entre los rivales y consiguió un regreso de tres yardas.