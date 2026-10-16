Aaron Donald: "Me estoy divirtiendo y encontrando un buen ritmo"

"Se sintió bien", dijo Aaron Donald sobre la captura mencionada, aunque fue anulada por un castigo. "Al ver el video, me veo más como yo mismo y me siento más como yo mismo allá afuera. El juego empieza a ir más lento. Me siento bien. Me estoy divirtiendo y encontrando un buen ritmo. Tengo que mantenerlo. Ojalá esa jugada hubiera contado, pero no fue así. Tengo que intentar lograrlo esta semana, eso es todo».

Después de perderse la Semana 4 por molestias en la espalda, Donald regresó en la Semana 5 y disputó el 67 % de las jugadas defensivas de Los Ángeles, su porcentaje más alto hasta ahora en los tres partidos que ha jugado desde que salió del retiro.

Aunque registró dos presiones al quarterback sin conseguir una captura en 19 intentos de pass rush durante la Semana 5 ante los Bills, y aunque ese 10.5 % podría parecer discreto para los estándares de Donald, fue su primer partido con múltiples presiones desde que salió del retiro, según Next Gen Stats. Tanto por las estadísticas avanzadas como desde simple vista, ha sido la ocasión en 2026 más parecida a la versión de sí mismo antes de retirarse.

«Se sintió bien estar ahí en un partido tan disputado», dijo Donald. «Habría sido mejor si hubiéramos ganado, pero se sintió bien volver a estar ahí con los muchachos».

Donald se enfrentará a los Cardinals, el equipo contra el que ha registrado más capturas en su carrera: 16, incluidas tres en Arizona durante la Semana 14 de la temporada 2021. Según Next Gen Stats, Donald también generó 68 presiones en 12 partidos contra Arizona entre 2018 y 2023, la mayor cantidad de cualquier defensivo contra un mismo rival durante ese periodo. Si se incluyen las últimas tres temporadas, esa cifra ocupa el octavo lugar entre los defensivos contra un mismo rival y sigue siendo la más alta frente a los Cardinals.

Por supuesto, este es un equipo de los Cardinals distinto, especialmente en cuanto al personal ofensivo y al cuerpo técnico, en comparación con el que enfrentó entre 2014 y 2023.