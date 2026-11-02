Blake Corum enciende la ofensiva de los Rams ante los Chargers, liderando la primera serie de la segunda mitad y anotando un touchdown que cambió el rumbo del partido

El corredor consiguió 55 yardas por tierra únicamente en la primera serie ofensiva de la segunda mitad y terminó el partido con 73 yardas en 11 acarreos. Corum coronó esa serie con una espectacular carrera de touchdown de 23 yardas: encontró el espacio por el centro de la línea y saltó por encima de un defensivo que intentaba detenerlo con una tacleada, para llegar hasta la zona de anotación.

"Blake le dio un gran impulso al equipo en la segunda mitad, especialmente en esa serie, donde hace una gran jugada que nos permite llegar a la zona de anotación", comentó el head coach Sean McVay después del partido.

En un encuentro en el que los Rams no contaron con tres piezas clave de su juego aéreo —el receptor abierto Davante Adams y las alas cerradas Colby Parkinson y Terrance Ferguson, Corum demostró lo valioso que puede ser cuando el quarterback Matthew Stafford tiene menos opciones para lanzar el balón.

La ofensiva de los Rams comenzó a avanzar después de la recepción de 40 yardas de Atwell. El receptor abierto Puka Nacua sumó siete recepciones para 40 yardas en la primera mitad y terminó el partido con 11 recepciones, 80 yardas y un touchdown. Por su parte, el corredor Kyren Williams consiguió un touchdown por tierra en una jugada de una yarda antes del descanso.

El impulso de Corum en la segunda mitad representó el cambio de ritmo más evidente del partido.

En el momento, esa serie de 55 yardas de Corum pareció reflejar perfectamente cómo la ofensiva de los Rams comenzaba a encontrar su ritmo. En primera oportunidad corrió para 5 yardas; en segunda, consiguió 6. Después sumó 13 yardas, luego 8 y finalmente llegó la carrera de touchdown de 23 yardas.

Prácticamente cada jugada produjo más yardas que la anterior. Corum personificó el ritmo que la ofensiva de los Rams estaba comenzando a encontrar. Y, como suele hacerlo, atribuyó el mérito a sus compañeros por abrirle los espacios.

"El mérito de esa serie es en gran parte de la línea ofensiva, las alas cerradas y los receptores por sus bloqueos. Se sintió como si avanzáramos 5 yardas, luego 10, y poco a poco empecé a notar que se estaban cansando. Una de las cosas más importantes que el coach McVay siempre menciona es la resistencia. Así que sabía que alguno de ellos iba a terminar cediendo", comentó Corum.

En esa serie, cuando finalmente uno de los defensivos cedió, Corum prácticamente hizo todo por su cuenta. Fue eficiente y efectivo, con un promedio de 5.8 yardas después del contacto —su mejor registro de la temporada— y 6.6 yardas por acarreo, lo que ayudó a mantener a los Rams por delante de las cadenas.