Recap del juego: Rams consiguen su segunda victoria consecutiva tras derrotar 24-9 a los Chargers

INGLEWOOD, Calif - Gracias a dos robos de balón oportunos por parte de su defensiva y a un ataque terrestre más eficiente y explosivo de los corredores Blake Corum y Kyren Williams, los Rams (4-4) derrotaron 24-9 a los Chargers el domingo en el SoFi Stadium.

El safety Quentin Lake y el cornerback Trent McDuffie consiguieron una intercepción cada uno; ambas jugadas generaron series ofensivas que terminaron sumando 10 de los 24 puntos de los Rams. Por su parte, Corum ayudó a ampliar la ventaja de Los Ángeles al inicio de la segunda mitad con una carrera de touchdown de 23 yardas, al término de una serie que comenzó con cuatro acarreos consecutivos suyos, en los que acumuló 32 yardas terrestres.

Corum terminó el encuentro ante los Chargers (0-7) con 11 acarreos para 73 yardas y un touchdown, mientras que Williams registró 16 acarreos para 56 yardas y una anotación, en un partido en el que los Rams lograron superar una primera mitad poco productiva. Al descanso, Los Ángeles solo había tenido tres posesiones y no había conseguido ningún primer down.

Los Rams tuvieron dos pateadores activos para este partido: Brandon McManus, quien continuó encargándose de los goles de campo y puntos extra; y Joshua Karty, quien fue ascendido del equipo de prácticas y se encargó exclusivamente de las patadas de salida. Dos de sus kickoffs no alcanzaron la zona de recepción, por lo que los Chargers recibieron el balón en su propia yarda 40. Los otros dos, que sí llegaron a dicha zona, no fueron regresados más allá de la yarda 30.

Jake McQuaide fungió como long snapper de los Rams ante la ausencia de Joe Cardona quien no estuvo activo para el encuentro (tobillo).

El cornerback Jaylen Watson abandonó el partido por una lesión en el hombro cuando restaban 9:13 del tercer cuarto. Inicialmente fue reportado en duda para regresar, pero posteriormente fue declarado fuera. McDuffie sufrió una lesión en la espalda hacia el final del tercer cuarto y también quedó en duda para volver al encuentro.

A continuación, el resumen completo del partido, presentado por Verizon:

Aunque los Rams obligaron a los Chargers a despejar el balón en tres jugadas en su primera serie ofensiva, Los Ángeles devolvió la posesión cuando el pase de Stafford dirigido a Konata Mumpfield fue interceptado por el cornerback de los Chargers, Tarheeb Still. La intercepción llegó después de un castigo por salida en falso contra el tight end Tyler Higbee, que convirtió una situación de tercera y una yarda en tercera y seis.

Sin embargo, los Chargers tampoco pudieron avanzar en su siguiente posesión y tuvieron que despejar después de tres jugadas, por lo que no consiguieron puntos tras el intercambio de balón.