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Rams News | Los Angeles Rams - therams.com

Recap del juego: Rams consiguen su segunda victoria consecutiva tras derrotar 24-9 a los Chargers

Nov 01, 2026 at 04:11 PM
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Stu Jackson

Senior Staff Writer

INGLEWOOD, Calif - Gracias a dos robos de balón oportunos por parte de su defensiva y a un ataque terrestre más eficiente y explosivo de los corredores Blake Corum y Kyren Williams, los Rams (4-4) derrotaron 24-9 a los Chargers el domingo en el SoFi Stadium.

El safety Quentin Lake y el cornerback Trent McDuffie consiguieron una intercepción cada uno; ambas jugadas generaron series ofensivas que terminaron sumando 10 de los 24 puntos de los Rams. Por su parte, Corum ayudó a ampliar la ventaja de Los Ángeles al inicio de la segunda mitad con una carrera de touchdown de 23 yardas, al término de una serie que comenzó con cuatro acarreos consecutivos suyos, en los que acumuló 32 yardas terrestres.

Corum terminó el encuentro ante los Chargers (0-7) con 11 acarreos para 73 yardas y un touchdown, mientras que Williams registró 16 acarreos para 56 yardas y una anotación, en un partido en el que los Rams lograron superar una primera mitad poco productiva. Al descanso, Los Ángeles solo había tenido tres posesiones y no había conseguido ningún primer down.

Los Rams tuvieron dos pateadores activos para este partido: Brandon McManus, quien continuó encargándose de los goles de campo y puntos extra; y Joshua Karty, quien fue ascendido del equipo de prácticas y se encargó exclusivamente de las patadas de salida. Dos de sus kickoffs no alcanzaron la zona de recepción, por lo que los Chargers recibieron el balón en su propia yarda 40. Los otros dos, que sí llegaron a dicha zona, no fueron regresados más allá de la yarda 30.

Jake McQuaide fungió como long snapper de los Rams ante la ausencia de Joe Cardona quien no estuvo activo para el encuentro (tobillo).

El cornerback Jaylen Watson abandonó el partido por una lesión en el hombro cuando restaban 9:13 del tercer cuarto. Inicialmente fue reportado en duda para regresar, pero posteriormente fue declarado fuera. McDuffie sufrió una lesión en la espalda hacia el final del tercer cuarto y también quedó en duda para volver al encuentro.

A continuación, el resumen completo del partido, presentado por Verizon:

Aunque los Rams obligaron a los Chargers a despejar el balón en tres jugadas en su primera serie ofensiva, Los Ángeles devolvió la posesión cuando el pase de Stafford dirigido a Konata Mumpfield fue interceptado por el cornerback de los Chargers, Tarheeb Still. La intercepción llegó después de un castigo por salida en falso contra el tight end Tyler Higbee, que convirtió una situación de tercera y una yarda en tercera y seis.

Sin embargo, los Chargers tampoco pudieron avanzar en su siguiente posesión y tuvieron que despejar después de tres jugadas, por lo que no consiguieron puntos tras el intercambio de balón.

Un regreso de intercepción de 46 yardas de Lake dejó a los Rams en la yarda 19 de los Chargers. Sin embargo, la ofensiva no logró avanzar y Los Ángeles tuvo que conformarse con un gol de campo de 30 yardas de Brandon McManus para tomar una ventaja de 3-0 cuando restaban 5:42 del primer cuarto.

Un gol de campo de 34 yardas de Dicker en la siguiente serie igualó el marcador 3-3 hacia el final del primer cuarto. Más adelante, Dicker convirtió un intento de 46 yardas para darle a los Chargers la ventaja de 6-3 al inicio del segundo cuarto.

Otro gol de campo de 41 yardas de Dicker amplió la ventaja de los Chargers a 9-3 hacia el final del segundo cuarto, pero los Rams respondieron con una carrera de touchdown de una yarda de Kyren Williams para tomar la delantera 10-9 cuando restaban 19 segundos de la primera mitad. La anotación fue preparada por un pase completo de 40 yardas de Matthew Stafford al receptor abierto Tutu Atwell.

Confiando ampliamente en Corum durante la primera serie ofensiva de la segunda mitad, los Rams ampliaron su ventaja a 17-9 gracias a una carrera de touchdown de 23 yardas del corredor. Los Rams iniciaron la serie con cuatro acarreos consecutivos de Corum y, al terminarla, el corredor había sumado cinco acarreos para 55 yardas en esa misma serie, después de registrar apenas tres acarreos para ocho yardas durante la primera mitad.

La intercepción de McDuffie a un pase de Justin Herbert dirigido al tight end Charlie Kolar fue devuelta 26 yardas hasta la yarda 22 de los Chargers. La jugada preparó el terreno para un pase pantalla de 18 yardas de Stafford a Puka Nacua, quien llevó el balón hasta la zona de anotación para conseguir un touchdown y ampliar la ventaja de los Rams a 24-9 cuando restaban 3:41 del tercer cuarto.

El cuarto periodo terminó sin anotaciones. La única ocasión en que los Chargers amenazaron fue cuando llegaron hasta la yarda 24 de los Rams con menos de siete minutos por jugar. Sin embargo, su intento en cuarta oportunidad no tuvo éxito, después de que el pase completo de Herbert al tight end Orande Gadsden se quedara corto para conseguir el primero y diez.

GAME PHOTOS: Rams face Los Angeles Chargers for Week 8 at SoFi Stadium

The Los Angeles Rams take on the Los Angeles Chargers for Week 8 at SoFi Stadium. Take a look at photos from the matchup!

Tight end Max Klare (86) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Tight end Max Klare (86) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Wide receiver Alex Bachman (11) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Wide receiver Alex Bachman (11) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Defensive back Quentin Lake (37) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Defensive back Quentin Lake (37) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Defensive back Quentin Lake (37) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Defensive back Quentin Lake (37) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Quarterback Matthew Stafford (9) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Carrie Giordano /Los Angeles Rams)
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Quarterback Matthew Stafford (9) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Carrie Giordano /Los Angeles Rams)

Carrie Giordano /Los Angeles Rams
Kicker Brandon McManus (19) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Kicker Brandon McManus (19) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Defensive back Kam Curl (3) and Defensive lineman Braden Fiske (55) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Defensive back Kam Curl (3) and Defensive lineman Braden Fiske (55) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Defensive lineman Aaron Donald (99) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Defensive lineman Aaron Donald (99) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Defensive back Jaylen Watson (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Defensive back Jaylen Watson (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Outside linebacker Byron Young (0) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Outside linebacker Byron Young (0) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Defensive back Jaylen Watson (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)
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Defensive back Jaylen Watson (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)

Cassie Serrano /Los Angeles Rams
during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)

Cassie Serrano /Los Angeles Rams
Wide receiver Puka Nacua (12) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Wide receiver Puka Nacua (12) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Wide Receiver Tutu Atwell (8) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Wide Receiver Tutu Atwell (8) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Wide Receiver Tutu Atwell (8) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Wide Receiver Tutu Atwell (8) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Wide Receiver Tutu Atwell (8) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Wide Receiver Tutu Atwell (8) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Linebacker Omar Speights (48) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Carrie Giordano /Los Angeles Rams)
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Linebacker Omar Speights (48) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Carrie Giordano /Los Angeles Rams)

Carrie Giordano /Los Angeles Rams
Wide receiver Puka Nacua (12) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Wide receiver Puka Nacua (12) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Carrie Giordano /Los Angeles Rams)
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Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Carrie Giordano /Los Angeles Rams)

Carrie Giordano /Los Angeles Rams
Quarterback Matthew Stafford (9) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Quarterback Matthew Stafford (9) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Carrie Giordano /Los Angeles Rams)
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Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Carrie Giordano /Los Angeles Rams)

Carrie Giordano /Los Angeles Rams
Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Carrie Giordano /Los Angeles Rams)
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Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Carrie Giordano /Los Angeles Rams)

Carrie Giordano /Los Angeles Rams
Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Ryan Hadji /Los Angeles Rams)
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Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Ryan Hadji /Los Angeles Rams)

Ryan Hadji /Los Angeles Rams/Ryan Hadji
Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Carrie Giordano /Los Angeles Rams)
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Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Carrie Giordano /Los Angeles Rams)

Carrie Giordano /Los Angeles Rams
Defensive back Jaylen Watson (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)
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Defensive back Jaylen Watson (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)

Cassie Serrano /Los Angeles Rams
Offensive lineman Kevin Dotson (69) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Offensive lineman Kevin Dotson (69) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Running back Blake Corum (24) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Running back Blake Corum (24) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Running back Blake Corum (24) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)
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Running back Blake Corum (24) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)

Cassie Serrano /Los Angeles Rams
Running back Blake Corum (24) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Running back Blake Corum (24) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Running back Blake Corum (24) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Running back Blake Corum (24) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

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Running back Blake Corum (24) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Running back Blake Corum (24) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Kicker Brandon McManus (19) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Kicker Brandon McManus (19) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)

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Defensive back Trent McDuffie (22) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Will Navarro /Los Angeles Rams)
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Defensive back Trent McDuffie (22) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Will Navarro /Los Angeles Rams)

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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)

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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Defensive back Emmanuel Forbes Jr (1) and Defensive back Trent McDuffie (22) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Will Navarro /Los Angeles Rams)
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Defensive back Emmanuel Forbes Jr (1) and Defensive back Trent McDuffie (22) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Will Navarro /Los Angeles Rams)

Will Navarro /Los Angeles Rams
Wide receiver Puka Nacua (12) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Wide receiver Puka Nacua (12) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)

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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Wide receiver Puka Nacua (12) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Carrie Giordano /Los Angeles Rams)
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Wide receiver Puka Nacua (12) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Carrie Giordano /Los Angeles Rams)

Carrie Giordano /Los Angeles Rams
during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)

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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Linebacker Nate Landman (53) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Linebacker Nate Landman (53) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

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Outside linebacker Josiah Stewart (10) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Outside linebacker Josiah Stewart (10) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

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Outside linebacker Josiah Stewart (10) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)
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Outside linebacker Josiah Stewart (10) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)

Cassie Serrano /Los Angeles Rams
Outside linebacker Josiah Stewart (10) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Outside linebacker Josiah Stewart (10) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Defensive lineman Aaron Donald (99) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)
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Defensive lineman Aaron Donald (99) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Cassie Serrano /Los Angeles Rams)

Cassie Serrano /Los Angeles Rams
Defensive back Quentin Lake (37) and Defensive back Emmanuel Forbes Jr (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Defensive back Quentin Lake (37) and Defensive back Emmanuel Forbes Jr (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Quarterback Matthew Stafford (9) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Quarterback Matthew Stafford (9) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Head Coach Sean McVay and Defensive back Quentin Lake (37) after the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Head Coach Sean McVay and Defensive back Quentin Lake (37) after the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Running back Blake Corum (24) and Defensive back Quentin Lake (37) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Running back Blake Corum (24) and Defensive back Quentin Lake (37) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Outside linebacker Byron Young (0) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Outside linebacker Byron Young (0) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Defensive lineman Aaron Donald (99) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Defensive lineman Aaron Donald (99) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Defensive back Jaylen Watson (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Defensive back Jaylen Watson (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Tight end Davis Allen (87) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Tight end Davis Allen (87) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Wide receiver Puka Nacua (12) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Wide receiver Puka Nacua (12) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Defensive back Kam Curl (3) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Defensive back Kam Curl (3) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Rams players during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Rams players during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Running back Blake Corum (24) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Running back Blake Corum (24) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Quarterback Matthew Stafford (9) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Quarterback Matthew Stafford (9) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Kicker Josh Karty (16) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Kicker Josh Karty (16) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Quarterback Matthew Stafford (9) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Quarterback Matthew Stafford (9) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Wide receiver Jordan Whittington (88) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Wide receiver Jordan Whittington (88) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Running back Blake Corum (24) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Running back Blake Corum (24) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Wide receiver Puka Nacua (12) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Wide receiver Puka Nacua (12) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)
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Running back Kyren Williams (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Abigail Dean /Los Angeles Rams)

Abigail Dean /Los Angeles Rams
Quarterback Matthew Stafford (9) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)
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Quarterback Matthew Stafford (9) during the regular season game against the Los Angeles Chargers on Sunday, Nov. 1, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles, CA. (Brevin Townsell /Los Angeles Rams)

Brevin Townsell /Los Angeles Rams
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