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Rams News | Los Angeles Rams - therams.com

"Si hago bien mi trabajo, esas cosas vendrán solas": la valoración por las estadísticas y logros de Tyler Higbee provienen de hacer lo que se le pida.

Oct 01, 2026 at 11:43 AM
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Stu Jackson

Senior Staff Writer

Mientras dos alas cerradas de los Rams luchaban por seguir jugando pese a sus lesiones —y uno de ellos finalmente ya no pudo continuar—, Tyler Higbee, veterano de 11 temporadas, respondió una y otra vez cuando el equipo necesitaba una jugada clave.

Su recepción para touchdown de cinco yardas puso a Los Ángeles arriba 7-0 ante Denver, y fue una de las tres recepciones que consiguió en la primera serie ofensiva del equipo. Al terminar la noche, sumó 62 yardas por recepción y un touchdown en ocho recepciones, la mayor cantidad del equipo. Esa actuación lo colocó empatado en el décimo lugar histórico de la franquicia en touchdowns por recepción y también le permitió superar las 4,000 yardas por recepción en su carrera.

Higbee nunca ha sido un jugador que se preocupe por las estadísticas individuales. Pero valora estos logros, porque reflejan el esfuerzo que ha dedicado al mismo objetivo durante toda su carrera.

"Si hago mi trabajo, esas cosas van a llegar. ¿Me explico?", dijo Higbee a therams.com. "No suelo pensar en ese tipo de cosas; pienso en ganar partidos de futbol americano. Eso es lo primero y lo más importante. Esos logros están muy bien y estoy agradecido por ellos. Son un honor. Pero no son algo que esté persiguiendo".

La actuación de Higbee el lunes por la noche llegó después de participar en el 25.8% de las jugadas ofensivas en la Semana 2 y apenas en el 19.7% en la Semana 1. Antes de la lesión de Terrance Ferguson y de que Colby Parkinson sufriera una lesión en el hombro, su papel había variado de una manera que el ala cerrada más destacado en la historia de la franquicia no había experimentado en sus diez temporadas anteriores, salvo quizá en su año de novato.

"Bromeo con estos muchachos y les recuerdo que éste viejo todavía tiene con qué", dijo Higbee con una sonrisa. "Pero ya en serio, para eso trabajo. Trabajo para que, cuando me toque, pueda hacer la jugada y ayudar a este equipo a ganar partidos, de la manera que sea y sin importar cuál sea mi papel. Me enorgullece hacerlo, y cada día llego a trabajar con esa intención. Además, cuando tienes más participación de la que tuve en los primeros dos partidos, entras en ritmo y te diviertes en el campo. Me encanta jugar este deporte, así que poder estar metido de lleno en la acción es divertido. Aporto energía y todo eso, y eso viene con tener esas oportunidades, formar parte del plan de juego, soltar mis comentarios y competir".

Esa energía competitiva también se hace sentir en los equipos especiales, donde el jugador, elegido capitán del equipo en dos ocasiones, ha participado en la cobertura de despejes, incluido la semana pasada.

"Es un fuera de serie. Significa muchísimo para nosotros. Es un capitán", dijo el entrenador en jefe Sean McVay. "Vean también cómo cubre los despejes y la energía con la que jugó en esa faceta. Es parecido a lo que decía de Kyren [Williams, corredor del equipo]. Este hombre representa todo lo bueno de los Rams. Me encanta Tyler Higbee. Es uno de los grandes de todos los tiempos".

"Ese es el jugador que he llegado a conocer", dijo el quarterback Matthew Stafford. "Es alguien que… sea cual sea el papel que le toque, está listo para salir a jugar cada domingo. Tener jugadores así es una parte fundamental de nuestro equipo. Está claro que es el referente entre los alas cerradas por su experiencia, su versatilidad en esta ofensiva y el tiempo que lleva aquí. No titubeó. Entró e hizo esas grandes jugadas que nos dieron una oportunidad de ganar el partido al final. Me encanta ser compañero de Tyler Higbee. Representa la esencia de nuestro equipo, tanto por su manera de jugar como por la forma en que lidera a ese grupo".

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