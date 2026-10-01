"Si hago bien mi trabajo, esas cosas vendrán solas": la valoración por las estadísticas y logros de Tyler Higbee provienen de hacer lo que se le pida.

Higbee nunca ha sido un jugador que se preocupe por las estadísticas individuales. Pero valora estos logros, porque reflejan el esfuerzo que ha dedicado al mismo objetivo durante toda su carrera.

"Si hago mi trabajo, esas cosas van a llegar. ¿Me explico?", dijo Higbee a therams.com. "No suelo pensar en ese tipo de cosas; pienso en ganar partidos de futbol americano. Eso es lo primero y lo más importante. Esos logros están muy bien y estoy agradecido por ellos. Son un honor. Pero no son algo que esté persiguiendo".

La actuación de Higbee el lunes por la noche llegó después de participar en el 25.8% de las jugadas ofensivas en la Semana 2 y apenas en el 19.7% en la Semana 1. Antes de la lesión de Terrance Ferguson y de que Colby Parkinson sufriera una lesión en el hombro, su papel había variado de una manera que el ala cerrada más destacado en la historia de la franquicia no había experimentado en sus diez temporadas anteriores, salvo quizá en su año de novato.

"Bromeo con estos muchachos y les recuerdo que éste viejo todavía tiene con qué", dijo Higbee con una sonrisa. "Pero ya en serio, para eso trabajo. Trabajo para que, cuando me toque, pueda hacer la jugada y ayudar a este equipo a ganar partidos, de la manera que sea y sin importar cuál sea mi papel. Me enorgullece hacerlo, y cada día llego a trabajar con esa intención. Además, cuando tienes más participación de la que tuve en los primeros dos partidos, entras en ritmo y te diviertes en el campo. Me encanta jugar este deporte, así que poder estar metido de lleno en la acción es divertido. Aporto energía y todo eso, y eso viene con tener esas oportunidades, formar parte del plan de juego, soltar mis comentarios y competir".

Esa energía competitiva también se hace sentir en los equipos especiales, donde el jugador, elegido capitán del equipo en dos ocasiones, ha participado en la cobertura de despejes, incluido la semana pasada.

"Es un fuera de serie. Significa muchísimo para nosotros. Es un capitán", dijo el entrenador en jefe Sean McVay. "Vean también cómo cubre los despejes y la energía con la que jugó en esa faceta. Es parecido a lo que decía de Kyren [Williams, corredor del equipo]. Este hombre representa todo lo bueno de los Rams. Me encanta Tyler Higbee. Es uno de los grandes de todos los tiempos".