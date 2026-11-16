GLENDALE, Ariz. - Con sus principales armas ofensivas Puka Nacua, Davante Adams y Terrance Ferguson fuera por lesión el domingo, en el partido de los Rams ante los Cardinals, el quarterback Matthew Stafford tuvo que confiar en otros jugadores para recibir el balón.
Sin Nacua, Adams y Ferguson, durante toda la semana la pregunta fue quién sería el jugador que daría un paso al frente para los Rams.
Sin embargo, Stafford optó por repartir el balón en el juego aéreo e involucrar a todos sus compañeros.
"Por suerte tenemos muchos buenos jugadores en diferentes posiciones", dijo Stafford. "Obviamente, algunos jugadores jóvenes tuvieron más oportunidades hoy en el grupo de receptores. Creo que nuestras alas cerradas jugaron de manera fantástica. Nuestros dos corredores también hicieron un gran trabajo".
Ante Arizona, Stafford conectó con nueve jugadores diferentes entre receptores, alas cerradas y corredores. Ninguno de ellos tuvo más de tres recepciones, mientras que tres jugadores distintos consiguieron un touchdown por recepción.
"Simplemente intentamos repartir el balón", dijo Stafford. "Obviamente, no fue perfecto, pero estoy orgulloso de esos muchachos. Cada uno tuvo su oportunidad y supo aprovecharla al máximo, y eso me dio mucho gusto".
Stafford completó 18 de 26 pases para 249 yardas, tres touchdowns y una intercepción, con un promedio de 13.8 yardas por recepción. Varias de esas recepciones fueron jugadas importantes de 20 yardas o más que elevaron ese promedio, incluyendo una recepción de 31 yardas de Tutu Atwell, una de 22 yardas de CJ Daniels, dos recepciones de 27 y 44 yardas de Konata Mumpfield y una recepción de touchdown de 22 yardas de Xavier Smith.
Además del primer touchdown en la carrera de Smith, Stafford conectó con las alas cerradas Tyler Higbee y Davis Allen para conseguir touchdowns de 5 y 19 yardas respectivamente. Los tres pases de touchdown llegaron en cuatro series ofensivas consecutivas que terminaron en anotación; en esa misma racha también se sumó un touchdown por tierra del corredor Blake Corum.
Después de anotar apenas 16 puntos en su primer enfrentamiento, los Rams sabían que necesitaban ser más creativos a la ofensiva, especialmente ante todas las lesiones que enfrentaban.
La creatividad para involucrar a nueve receptores diferentes e implementar una formación con dos corredores, Kyren Williams y Corum, reflejó la capacidad de adaptación que mostró la ofensiva de los Rams el domingo. Contar con nueve jugadores distintos como objetivos de pase también demostró la confianza que Stafford tiene en cada uno de ellos para ejecutar sus rutas y quedarse con el balón.
"No es casualidad que Matthew le haya lanzado a nueve jugadores diferentes hoy, porque todos estaban preparados", dijo Corum. "Obviamente extrañamos a jugadores como Puka, Davante... y Ferg. Extrañamos a todos esos muchachos. Pero tenemos muchísima confianza y creemos en nuestros compañeros. Por eso están aquí, en la organización de los Rams: porque tienen la mentalidad correcta dentro y fuera del campo, y simplemente están esperando esa oportunidad".
El head coach Sean McVay compartió una opinión similar sobre la confianza en los jugadores que están en el campo. Ante todas las lesiones en la ofensiva, McVay transmitió la idea de enfocarse en "un día a la vez" y tener confianza en cada uno de los jugadores que ponía en el terreno de juego.
Y esa mentalidad dio resultados para McVay, Stafford y toda la ofensiva aérea de los Rams en un partido en el que consiguieron 34 puntos.
"Vayamos día a día, tengamos algo de flexibilidad para adaptarnos, pero también confiemos en que otros jugadores puedan dar un paso al frente y veamos cómo se traduce eso en la práctica", dijo McVay. "Creo que esto realmente ha puesto a prueba a nuestro equipo. Pero también ha demostrado que hay muchos jugadores capaces de responder. Se trata de transmitirles esa confianza y después permitir que se la ganen con hechos"
The Los Angeles Rams take on the Arizona Cardinals for Week 10 at State Farm Stadium. Take a look at photos from the matchup!