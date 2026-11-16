Después de anotar apenas 16 puntos en su primer enfrentamiento, los Rams sabían que necesitaban ser más creativos a la ofensiva, especialmente ante todas las lesiones que enfrentaban.

La creatividad para involucrar a nueve receptores diferentes e implementar una formación con dos corredores, Kyren Williams y Corum, reflejó la capacidad de adaptación que mostró la ofensiva de los Rams el domingo. Contar con nueve jugadores distintos como objetivos de pase también demostró la confianza que Stafford tiene en cada uno de ellos para ejecutar sus rutas y quedarse con el balón.

"No es casualidad que Matthew le haya lanzado a nueve jugadores diferentes hoy, porque todos estaban preparados", dijo Corum. "Obviamente extrañamos a jugadores como Puka, Davante... y Ferg. Extrañamos a todos esos muchachos. Pero tenemos muchísima confianza y creemos en nuestros compañeros. Por eso están aquí, en la organización de los Rams: porque tienen la mentalidad correcta dentro y fuera del campo, y simplemente están esperando esa oportunidad".

El head coach Sean McVay compartió una opinión similar sobre la confianza en los jugadores que están en el campo. Ante todas las lesiones en la ofensiva, McVay transmitió la idea de enfocarse en "un día a la vez" y tener confianza en cada uno de los jugadores que ponía en el terreno de juego.

Y esa mentalidad dio resultados para McVay, Stafford y toda la ofensiva aérea de los Rams en un partido en el que consiguieron 34 puntos.