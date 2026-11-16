GLENDALE, Ariz. - Con 28 puntos sin respuesta en menos de 11 minutos de juego y aportaciones de diferentes jugadores tanto a la ofensiva como a la defensiva, los Rams (6-4) aplastaron 34-6 a los Cardinals el domingo en el State Farm Stadium.

Con esta victoria, los Rams extendieron su racha ganadora a cuatro partidos, justo antes de su semana de descanso.

El rumbo del partido cambió hacia el final de la primera mitad, cuando el quarterback Matthew Stafford lanzó un pase de touchdown de cinco yardas al ala cerrada Tyler Higbee para darle a los Rams la ventaja 10-6 con 1:06 por jugar en la primera mitad. Poco después, una intercepción de Kamren Kinchens, quien regresó el balón 33 yardas, preparó el escenario para un pase de touchdown de 22 yardas de Stafford al receptor Xavier Smith, que amplió la ventaja de los Rams a 11 puntos justo antes del descanso.

Una carrera de touchdown de una yarda, que culminó la primera serie ofensiva de la segunda mitad, aumentó rápidamente la ventaja de los Rams a 24-6 sobre los Cardinals (3-7), y a partir de ahí no volvieron a mirar atrás. Un pase de touchdown de 19 yardas de Stafford al ala cerrada Davis Allen completó una racha de 28 puntos sin respuesta por parte de Los Ángeles, dejando el partido prácticamente definido. La ventaja llegó a 31 puntos con un gol de campo de 43 yardas del pateador Brandon McManus al inicio del último cuarto.

Blake Corum tuvo una actuación destacada en general, con 17 acarreos para 100 yardas y el touchdown mencionado anteriormente, consiguiendo así su segundo partido de la temporada con más de 100 yardas por tierra. Por su parte, Stafford terminó con 18 pases completos de 26 intentos para 249 yardas, tres touchdowns y una intercepción. Nueve jugadores diferentes recibieron al menos un pase suyo, ante las ausencias de Puka Nacua y Davante Adams.

Para varios jugadores de los Rams, fue un partido de primeras veces. Smith, quien fue reincorporado al equipo cinco días antes, consiguió el primer touchdown de su carrera. El receptor novato CJ Daniels registró la primera recepción de su trayectoria, mientras que el novato linebacker externo Wesley Bailey consiguió la primera intercepción de su carrera. El tackle defensivo Aaron Donald también logró su primera captura de quarterback de la temporada, al igual que el ala defensiva Tyler Davis.

El liniero ofensivo Coleman Shelton sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la segunda serie ofensiva de los Rams y, en un principio, se consideró poco probable que regresara al partido. Su suplente, Dylan McMahon, sufrió una lesión en la rodilla y también fue considerado inicialmente poco probable que volviera. Tras la lesión de McMahon, los Rams movieron a Beaux Limmer de guardia izquierdo a centro e incorporaron al liniero ofensivo Bill Murray como guardia izquierdo. Tanto Shelton como McMahon fueron descartados para el resto del partido al inicio de la segunda mitad.

A continuación, el resumen completo del partido, presentado por Bob's Discount Furniture:

Ryland convirtió un gol de campo de 49 yardas en la primera serie ofensiva del partido para darle a los Cardinals una ventaja temprana de 3-0.